Гётеборг, Швеция, , 09:25 — REGNUM В настоящее время нелегальные иммигранты проводят митинг возле здания Государственного миграционного управления Швеции в центре Гётеборга, втором по численности городе страны. Однако полиция не предпринимает никаких мер, несмотря на введенный запрет на собрания более 50 человек по всей территории страны из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом 30 марта сообщила шведская газета Fria Tider.

Напомним, что на прошлой неделе правительство Швеции запретило проведение публичных собраний численностью более 50 человек, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Ограничения были ужесточены, так как ранее максимально допустимая цифра составляла 500 человек. Тем не менее, вероятно, что каким-то образом власти Швеции в лице сил правопорядка не собираются реагировать на происходящее.

Сообщается, что грубо нарушающие запрет палестинцы, незаконно находящиеся на территории Швеции, проводят забастовку прямо в центре города перед отделением Государственного миграционного управления в Гётеборге. По информации журналистов издания, поводом демонстрации послужил отказ беженцам в предоставлении вида на жительства. Сотрудники Fria Tider сообщают, что полицейские просто наблюдают за происходящим и не собираются вмешиваться.

«На данный момент мы позволяем им продолжать свои действия. Мы разгоним их, если посчитаем, что это необходимо. Оценка ситуации проводится регулярно. Эта конкретная демонстрация проходит это очень тихо, потому что они все сидят и даже молчат», — заявил Йохан Льюнг, офицер полиции, находящийся на месте событий.