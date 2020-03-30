Москва, , 17:38 — REGNUM Сотрудники полиции в Москве задержали двоих подозреваемых в разбойном нападении на водителя такси, сообщается 30 марта на официальном сайте ГУ МВД России по столице.

В полицию поступило сообщение о том, что в одну из больниц Москвы доставили 53-летнего водителя такси с телесными повреждениями.

Правоохранительные органы установили, что двое неизвестных, сев в автомобиль, напали на водителя. Используя предмет, схожий с ножом, они нанесли ему несколько ударов в область руки и похитили у него денежные средства.

Задержанными оказались двое 27-летних приезжих. Следствие возбудило уголовное дело по ст. 162 УК РФ («Разбой»).