Белград, , 17:07 — REGNUM В белградской клинической больнице «Драгиша Мишович» в ночь на 30 марта от последствий коронавирусной инфекции скончался епископ Валевский Сербской православной церкви Милутин (ему был 71 год).

Ранее Валевская епархия Сербской православной церкви сообщила общественности о том, что владыка Милутин вместе с еще двумя священниками заразился вирусом COVID-19.

«Епископ Милутин заразился коронавирусом, потому что, будучи хорошим пастырем, служил в своей епархии и находился вместе с верующими точно так же, как до этого полвека служил Богу и своему роду», — передал текст сообщения епархии телеканал РТС.

Напомним, что в Сербии от коронавируса умерло 16 человек, общее число заражённых составляет 785 человек

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