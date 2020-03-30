Ташкент, , 16:54 — REGNUM Почти 4 тысячи обращений принял телеграм-канал, организованный Национальной палатой инновационного здравоохранения Узбекистана для тех, кто хочет непосредственно работать на переднем крае борьбы с коронавирусом, говорится в сообщении Национальной палаты, поступившее в ИА REGNUM.

«Специальный телеграм-канал «Национальная палата COVID-19» организован только 27 марта и вот за 4 дня, как минимум, тысячи добровольцев отправили свои контактные данные, в том числе о своей специализации, на бот данного телеграм-канала», отмечается в сообщении.

В большинстве своем, подчеркивает палата, такие предложения поступают от медиков, который хотят применить свой опыт и профессионализм в борьбе с коронавирусной инфекцией, но есть и добровольцы других профессий, которые составляют около 10% от общего числа добровольцев.

Организация подчеркивает, что «ваше желание помочь соотечественникам, попавшим в тяжелое положение из-за заражения коронавирусной инфекцией, безусловно, поддержит их, придаст сил для быстрейшего выздоровления, принесет надежду во многие и многие семьи узбекистанцев».

Как передает корреспондент ИА REGNUM, на 29 марта в Узбекистане зарегестрировано 145 человек, инфицированных COVID-19.