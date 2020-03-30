Сана, , 16:03 — REGNUM Военно-воздушные силы (ВВС) коалиции арабских стран, возглавляемой Саудовской Аравией, нанесли удар по столице Йемена, городу Сана. Об этом 30 марта сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

По словам очевидцев, в городе пострадал президентский дворец, военная школа и авиабаза.

Представители коалиции заявили, что удары были нанесены по военным объектам хуситов и не представляли угрозы для мирного населения.

Как передавало ИА REGNUM, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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