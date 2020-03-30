Аруша, Танзания, , 15:26 — REGNUM На рынке Самунге, находящимся в области Аруша на севере Танзании, произошло возгорание. Об этом передает Восточноафриканское телевидение (ЕАtv).

По информации журналистов телеканала, инцидент произошел 29 марта. К настоящему моменту причина возгорания, а также точное количество выгоревших павильонов неизвестны.

Как сообщил исполняющий обязанности начальника полиции по области Аруша Кока Моита, один из торговцев скончался в больнице Маунт Меру, предположительно, от сердечного приступа.

«Во ходе операции по тушению возгорания, 57-летний гражданин, известный под именем Джеймс Питер Чемба, прибыл на место происшествия, и увидев, что все его палатки сгорели, потерял сознание, после чего его доставили в больницу Маунт Меру, где он скончался», — заявил Моита.

Он добавил, что в настоящее время также проводится оценка нанесенного огнем ущерба.