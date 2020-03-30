Киров, , 15:07 — REGNUM На дорогах Кирова в минувшие выходные правоохранители задержали 10 нетрезвых водителей. Об этом сообщает Госавтоинспекция России.

Также были задержаны 16 водителей, которые не имеют прав управления транспортными средствами. При этом были пресечены 76 нарушений правил дорожного движения пешеходами, 18 нарушений правил проезда пешеходных переходов.

Кроме того, в выходные дни произошло пять аварий — две в Кирове и еще три на территории Верхнекамского, Свечинского и Малмыжского районов региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мордовии в период с 27 по 29 марта произошло семь дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб, семеро, включая ребёнка, пострадали.