Киев, 30 марта 2020, 14:52 — REGNUM В разгар пандемии COVID-19 власти Украины выделили более $1 млн на строительство так называемого «музея Майдана». Об этом сообщил юрист Андрей Портнов 30 марта на своём telegram-канале.
По его оценке, рейтинг нынешней украинской власти будет снижаться в геометрической прогрессии.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский политический эксперт Андрей Ермолаев заявил, что украинским властям нужно провести антикоррупционный рейд против олигархов, в противном случае власть могут в скором времени смести протесты, организованные олигархами.
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