Киев, , 14:52 — REGNUM В разгар пандемии COVID-19 власти Украины выделили более $1 млн на строительство так называемого «музея Майдана». Об этом сообщил юрист Андрей Портнов 30 марта на своём telegram-канале.

«Вы — одно из самых глупых правительств и самая позорная власть за всю историю страны, потому что прямо обманули три четверти людей, поддержавших вас на президентских выборах», — прокомментировал решение Портнов.

По его оценке, рейтинг нынешней украинской власти будет снижаться в геометрической прогрессии.

«А в музее Майдана можно будет потом разместить ваши с Порошенко (экс-президент Украины Пётр Порошенко — ИА REGNUM) экспонаты, как пример беспрецедентной тупости и трусости», — добавил юрист.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский политический эксперт Андрей Ермолаев заявил, что украинским властям нужно провести антикоррупционный рейд против олигархов, в противном случае власть могут в скором времени смести протесты, организованные олигархами.

Читайте также: «Вирусная целесообразность»: Зеленскому посоветовали, где найти деньги