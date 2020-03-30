Москва, , 14:36 — REGNUM Сотрудники полиции в Москве задержали, подозреваемую в краже у 89-летней пенсионерки 180 тысяч рублей, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Москве.

Ранее в полицию поступило заявление от 89-летней жительницы столицы. Женщина рассказала, что ей позвонила неизвестная и поведала о якобы положенной ей путёвке в дом отдыха либо денежной компенсации, но для этого необходимо написать заявление. Позднее к ней в квартиру «для написания заявления» под видом работниц социальной службы пришли две неизвестные женщины. После их ухода пенсионерка обнаружила пропажу 180 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полиция задержала 27-летнюю женщину. Ей предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ («Кража»).

Поиски второй подозреваемой продолжаются.