Тбилиси, , 14:26 — REGNUM Персональные данные жителей Грузии, внесенные в избирательные списки, опубликованы на одном из хакерских сайтов. Об этом 30 марта сообщает агентство Report.

По данным журналистов, в открытом доступе якобы размещена база, в которой находятся данные 4,9 млн избирателей, в том числе тех, кто уже скончался. Там указаны имена, адреса, даты рождения, номера мобильных телефонов и идентификационные номера.

«Мы уже извещены о случившемся. Вопрос детально изучается и в ближайшее время МВД даст дополнительные разъяснения», — рассказали журналистам в МВД Грузии.

Стоит отметить, что в Грузии, по статистическим данным, проживает 3,7 млн жителей. Из них около двух третей имеют право голосовать.