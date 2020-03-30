Саранск, , 14:14 — REGNUM В Мордовии в период с 27 по 29 марта произошло семь дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб, семеро, включая ребёнка, пострадали. Об сообщает Госавтоинспекция России.

Так, в Пролетарском районе Саранска 18-летний водитель совершил наезд на 20-летнюю девушку, которая шла по внутридворовой дороге. После осмотра медиками в больнице пострадавшую отпустили долечиваться домой. По данным регионального управления МВД, водитель в момент аварии был нетрезв. В Ленинском районе женщина-водитель совершила наезд на девушку, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу.

29 марта на дорогах республики трое водителей были задержаны в состоянии алкогольного опьянения.

Вечером 29 марта в Октябрьском районе Саранска 38-летний мужчина за рулем Kia Soul нарушил правила и выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с автомобилем Skoda Rapid под управлением 29-летней девушки. От полученных травм водитель Kia скончался на месте происшествия. Вторая участница аварии госпитализирована вместе с двухлетним пассажиром Skoda.

Отмечается, что в ряде аварий на месте происшествий были выявлены недостатки транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети: неисправность светофора, отсутствие горизонтальной разметки, дефекты дорожного покрытия.