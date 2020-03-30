Амстердам, , 14:14 — REGNUM В результате серьезной аварии в Нидерландах без связи остались некоторые больницы страны. Об этом 30 марта сообщает информационное агентство ANP.

По данным журналистов, авария произошла в телекоммуникационных компания KPN, Vodafone и Ziggo. Подробности пока не сообщаются. Скажется ли это на жизни и здоровье пациентов также пока не ясно.

Ситуация осложняется пандемией коронавирусной инфекции, в Нидерландах число заразившихся превысило 10 тыс. человек, число скончавшихся достигло 771 человек.