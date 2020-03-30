Ростов-на-Дону, , 14:09 — REGNUM В Ростове-на-Дону с начала 2020 года произошло 16 ландшафтных пожаров. Кроме того, более 200 раз пожарные расчёты выезжали на возгорание мусора. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко, передаёт ИА REGNUM.

«В пожароопасный период необходимо с особым вниманием относиться к тому, как мы обращаемся с огнём. Брошенный в сухую траву окурок сигареты или не потухшая спичка могут привести к крупным ландшафтным пожарам», — отметил глава горадминистрации.

ИА REGNUM ранее сообщало, что 28 марта на улице Чемордачка в Ростове-на-Дону вспыхнул крупный пожар. Сухая трава загорелась на площади 10 гектаров. Спасатели боролись с огнём в течение 12 часов. Один из огнеборцев погиб.