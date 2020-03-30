Москва, , 14:00 — REGNUM Два сотрудника аппарата партии ЛДПР попали под уголовное преследование за мошенничество. По данным пресс-службы МВД, обоим подозреваемым предъявлено обвинение в хищении средств молодёжных организаций, подконтрольных партии.

Уточняется, что уголовное дело по статье «Мошенничество» было возбуждено ещё в августе 2018 года. Подозреваемые заявляют, что в деле замешан сын Владимира Жириновского депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев (ЛДПР). По их словам, они действовали именно по его указанию.

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Обвиняемые на протяжении всего периода расследования настаивали, чтобы парламентария вызвали на очную ставку, однако парламентарий у следователей так и не появился. В результате дело было передано в прокуратуру, но впоследствии возвращено в структурное подразделение МВД на доследование.

Добавим, что сам вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев заявил, что лично не отказывался от проведения очных ставок.