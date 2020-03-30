Уфа, , 13:51 — REGNUM Отслоение штукатурки от фасада здания произошло в Уфе. Об этом 30 марта сообщает пресс-служба городского управления гражданской защиты.

По сообщению пресс-службы, днем поступило сообщение о том, что у двухэтажного дома по ул. Льва Толстого, 4 обрушилась часть стены. На место срочно выехали сотрудники экстренных служб. Прибыв на место происшествия, было установлено, что произошло отслоение штукатурки от фасада здания. При этом, куски штукатурки упали на тротуар.

Отмечается, что на этом месте установили ограждение.

Сообщается, что угрозы обрушения нет. Пострадавших нет. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Восстановительные работы выполнит управляющая компания.

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