Санкт-Петербург, , 13:24 — REGNUM Все детские сады Петербурга следует проверить на наличие оборудования на детских площадках, ставшего причиной гибели ребенка в саду Калининского района. Такое обращение главе ГСУ СК по Петербургу Александру Клаусу направила депутат ЗакСа от «Справедливой России» Надежда Тихонова, сообщили ИА REGNUM в партии. Напомним, 26 марта во время игры на горке голова трехлетней девочки застряла между прутьями, и она скончалась.

«Гибель ребенка — это всегда страшно. Тот факт, что это произошло в детском саду, сейчас заставляет всех родителей города волноваться за безопасность своих детей. ГОСТы для детских площадок неспроста так детальны — маленькие дети не могут сами оценивать риски. Сейчас главное, что мы можем сделать, — это постараться предотвратить подобные ситуации в будущем», — заявила Тихонова.

Она требует проверить, соответствовало ли установленное в детском саду № 100 Калининского района оборудование ГОСТам, определить, в каких еще дошкольных учреждениях Петербурга есть такие же площадки, и принять меры.

26 марта трехлетняя воспитанница детского сада № 100 во время игры на горке просунула голову между металлическими прутьями ограждения и, не имея под ногами опоры, повисла на них. Воспитательница заметила это, когда ребенок был уже без сознания. Медсестра учреждения, а затем врачи скорой помощи пытались реанимировать девочку, однако было уже поздно.

Тихонова напоминает, что по ГОСТам конструкцией детского игрового оборудования должна быть исключена возможность застревания частей тела или одежды ребенка. При этом обязательны испытания детского оборудования на застревание.

В Петербурге возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге на прогулке в детском саду погиб ребенок