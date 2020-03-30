Пенза, , 13:12 — REGNUM Двух подростков, которые решили сфотографироваться на плоту, удалось эвакуировать спасателям, об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

Около пяти часов вечера 29 марта в полицию позвонили взволнованные очевидцы, которые рассказали, что заметили посреди водоема села Засечное молодых людей, им нужна помощь. Парень и девушка (16 и 17 лет), забрались на объект похожий на плот, пришвартованный к берегу, и хотели сделать фото, но сильное течение очень быстро вынесло «судно» на опасное расстояние.

К моменту прибытия пострадавших унесло от берега примерно на 80 метров. Было принято решение незамедлительно приступить к спасению молодых людей. Двое спасателей доплыли до плота, привязали к нему канат, а сотрудники Росгвардии вытянули его к берегу. Замерзшие и испуганные ребята благополучно выбрались на сушу, правоохранители тут же связались с родителями молодых людей. После чего парня и девушку посадили в патрульный автомобиль и доставили в отдел для дальнейшего разбирательства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, спасатели Удмуртии получили сообщение по единому номеру 112 о нахождении группы детей на тонком льду на левом берегу Камы. По данным спасателей, в составе группы пострадавших детей было восемь подростков в возрасте 12−13 лет.

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