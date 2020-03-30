Санкт-Петербург, , 13:03 — REGNUM В петербургском аэропорту «Пулково» поймали мужчину, находящегося в федеральном розыске по делу о групповом изнасиловании. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу.

Предполагаемый злоумышленник — 38-летний житель Уфы — скрывался от правоохранителей в течение пяти месяцев. В Северную столицу подозреваемый прибыл на заработки.

Транспортные полицейские задержали его при отработке пассажиропотока и передали информацию инициатору розыска. Уфимца заключили под стражу.

Читайте ранее в этом сюжете: Следователь по делу о групповом изнасиловании в МВД Уфы уволился