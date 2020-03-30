Москва, , 12:59 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело по факту ранения мальчика из пневматического оружия на юго-востоке Москвы. Об этом ИА REGNUM 30 марта сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«28 марта 2020 года неустановленное лицо, находясь вблизи улицы Ташкентской в городе Москве, из хулиганских побуждений, используя предмет, обладающий пневматическими свойствами, совершил выстрел, в результате которого телесные повреждение получил малолетний мальчик», — сообщают в пресс-службе.

Ребёнок был доставлен в больницу для проведения обследования. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

На данный момент допрошены родственники потерпевшего ребёнка и возможные очевидцы происшествия. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Расследование продолжается.