Санкт-Петербург, , 15:07 — REGNUM В Петербурге спецслужбы задержали начальника оперативного отдела СИЗО-6 по подозрению в получению взяток за обеспечение комфортных условий содержания задержанных. Общую сумму незаконных вознаграждений оценивают в 10 млн рублей. Об этом 30 марта сообщает пресс-служба СК РФ.

Из материалов уголовного дела следует, что начальник оперативного отдела ФКУ СИЗО-6 УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области с июля 2018 года до недавнего времени систематически получал взятки от представителей лиц, содержащихся под стражей за улучшение условий нахождения в следственном изоляторе. Общая сумма взяток составила не менее 10 млн рублей.

«29 марта подозреваемый был задержан при получении очередной взятки в сумме 400 тысяч рублей от знакомой лица, содержащегося в следственном изоляторе, после чего был задержан сотрудниками отдела «М» УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области»,-говорится в сообщении.

В настоящее время проводится серия обысков, в том числе в следственном изоляторе, изымаются предметы и документы, представляющие интерес для следствия, проводятся иные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшедшего. Кроме того, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявлении ему обвинения.