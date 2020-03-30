Анкара, , 12:38 — REGNUM Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» женщину, занимавшую высокий пост в Рабочей партии Курдистана (РПК), об этом 30 марта сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, убитая Назифа Билена была членом исполнительного комитета РПК, подробности спецоперации по ее ликвидации пока не разглашаются.

Термин «нейтрализован» используется турецкими военными по отношению к ликвидированному противнику.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

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