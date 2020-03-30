Клин, Московская область, , 12:42 — REGNUM Полицейские Подмосковья изъяли у жителя горокруга Клин незаконную алкогольную продукцию на более чем полмиллиона рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

По словам начальника пресс-службы ведомства Татьяны Петровой, задержан 55-летний житель горокруга, который подозревается в незаконном хранении спиртосодержащей продукции с целью последующего сбыта. Емкости с алкоголем были оклеены поддельными федеральными специальными и акцизными марками.

«Полицейскими обнаружено и изъято более 1000 единиц алкогольной продукции различной емкости, на общую сумму более 500 тыс. рублей», — заявила Татьяна Петрова.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.