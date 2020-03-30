Штат Калифорния, США, , 12:26 — REGNUM В американском штате Калифорния 17-летний юноша погиб, так как медики отказали ему в помощи из-за отсутствия страховки. Об этом сообщает канал CBS.

«В пятницу он был здоров и общался со своими друзьями. В среду он уже был мертв», — цитирует CBS слова мэра города.

Медики отправили подростка в другую клинику, по пути в которую у него остановилось сердце. Юношу пытались реанимировать в течение шесть часов, но он погиб.

Как ранее сообщало 30 марта ИА REGNUM, США является лидером по количеству заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. На данный момент зафиксировано 140 886 заболевших.

Читайте ранее в этом сюжете: США осуществили около 900 тысяч тестов на выявление коронавируса SARS-CoV-2