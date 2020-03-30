Штат Калифорния, США, 30 марта 2020, 12:26 — REGNUM В американском штате Калифорния 17-летний юноша погиб, так как медики отказали ему в помощи из-за отсутствия страховки. Об этом сообщает канал CBS.
Медики отправили подростка в другую клинику, по пути в которую у него остановилось сердце. Юношу пытались реанимировать в течение шесть часов, но он погиб.
Как ранее сообщало 30 марта ИА REGNUM, США является лидером по количеству заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. На данный момент зафиксировано 140 886 заболевших.
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