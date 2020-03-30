Москва, , 12:00 — REGNUM В столице, по сравнению с значениями трехнедельной давности, на 70% снизилась загруженности дорог. Об этом сообщает департамент транспорта в своём Telegram-канале.

Уточняется, что из Москвы в Московскую область убыло около 140 тыс. автомобилей. Кроме того, в сообщении говорится о снижении загруженности метро, наземного транспорта, электричек, такси, каршеринга.

По данным департамента, по сравнению с таким же периодом прошлого года существенно сократилось количество ДТП.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России на данный момент инфицированных коронавирусом выявлено 1534 человека.