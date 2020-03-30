Калуга, , 13:42 — REGNUM 39-летний житель Калуги предстанет перед судом за нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть двух лиц, сообщила 30 марта корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Лепёхина.

По версии следствия, в октябре 2019 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, превысил скорость по дороге в сторону деревни Пучково. Он наехал на женщину и малолетнего ребёнка, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадавшие скончались на месте.

«За совершение данного преступления водителю может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет», — сказала Искрина Лепёхина.

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