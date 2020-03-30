Соледар, ДНР, , 11:38 — REGNUM В результате обстрела посёлка Александровка на западной окраине Донецка повреждены два дома, сообщили 30 марта в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

По данным СЦКК, повреждено остекление одного дома, а также фасад, крыша и перекрытия второго дома. Боевики ВСУ также открыли огонь по территории Васильевской насосной станции, в то время как на предприятии происходила смена персонала.

В обоих случаях обошлось без жертв.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки украинские формирования выпустили по территории ДНР 152 единицы боеприпасов в ходе десяти обстрелов. Повреждены дома и объекты инфраструктуры посёлка Ясное.

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