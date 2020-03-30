Акуре, , 11:31 — REGNUM Причиной сильного взрыва в штате Ондо на юге Нигерии стала неисправность грузовика, перевозившего взрывчатку. Об этом сообщает нигерийская газета Daily Post.

Взрыв произошел в ночь на 28 марта близ Акуре на скоростной автостраде Ово-Акуре. Пострадали около сотни строений и зданий, включая школу-интернат, среднюю школу, церковь и АЗС. Из-за взрыва шоссе оказалось перерезано.

Источник газеты сообщил, что грузовик вёз динамит в штат Эдо. Находившиеся в грузовике люди успели покинуть его до взрыва. Уточняется, что погибших нет. При ЧП ранения получили 13 человек, их состояние оценивается как стабильное.

Лидер народа йоруба Гани Адамс заявила, что располагает информацией об умышленном подрыве грузовика. Она призвала власти тщательно расследовать инцидент с учётом того, что за последние три недели подобные происшествия случились также в штатах Лагос и Экити.