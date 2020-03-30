Кызыл, , 11:30 — REGNUM В Туве временно запретили деятельность компьютерного зала за нарушение карантинных мер. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике, в момент проверки в зале оказалось полно посетителей без масок.

«Материалы проверки будут переданы в Кызылский городской суд с требованием о приостановлении деятельности игрового зала до 90 суток». — отметили в управлении.

Всего специалисты проверили соблюдение ранее принятых мер против распространения коронавируса в 19 компьютерных залах республики.

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