Кызыл, 30 марта 2020, 11:30 — REGNUM В Туве временно запретили деятельность компьютерного зала за нарушение карантинных мер. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике, в момент проверки в зале оказалось полно посетителей без масок.
«Материалы проверки будут переданы в Кызылский городской суд с требованием о приостановлении деятельности игрового зала до 90 суток». — отметили в управлении.
Всего специалисты проверили соблюдение ранее принятых мер против распространения коронавируса в 19 компьютерных залах республики.
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