Ижевск, , 11:24 — REGNUM В Ижевске при пожаре в одном из домов по улице Карла Маркса погибли двое мужчин в возрасте 54 и 64 чет, 42-летний мужчина госпитализирован с ожогами различной степени тяжести. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по республике.

По предварительным данным, возгорание произошло 29 марта, после пожара на месте происшествия были обнаружены тела двоих мужчин, ещё одни человек госпитализирован с ожогами и отравлением продуктами горения. Предположительная причина возгорания — курение в состоянии алкогольного опьянения. Все трое мужчин не имели постоянного места жительства, злоупотребляли спиртными напитками, нигде не работали.

В настоящее время назначен комплекс судебно-медицинских экспертиз, опрашиваются очевидцы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта в одном из деревянных домов садового массива в Удмуртии произошел пожар. В качестве одной из версии пожара рассматривается неисправность электрооборудования (короткое замыкание). В результате погибли двое взрослых и ребёнок. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

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