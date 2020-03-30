Санкт-Петербург, , 10:24 — REGNUM Волонтеры обнаружили в лесу Всеволожского района Ленинградской области тело пропавшего в середине января студента-медика Сергея Павлова. Об этом сообщает издание «Фонтанка» со ссылкой на поисковый отряд «Лиза Алерт».

Больше двух месяцев родственники, близкие и волонтеры не теряли надежды и искали молодого человека. Однако во время очередного рейда по территории Всеволожского района Ленинградской области, недалеко от СНТ «Защита», было найдено тело мужчины.

Как уточняет издание, останки молодого человека волонтеры нашли в воскресенье вечером. Установить личность погибшего удалось лишь благодаря банковской карте, которая была найдена у него кармане. Окончательная идентификация личности, также как и причину смерти, смогут установить лишь судмедэксперты.

Напомним, 22-летний студент-медик Сергей Павлов пропал 14 января после ночной смены в клинике. Сразу же после того как он не вернулся домой начались поиски, удалось установить, что молодой человек спустился в метро и доехал до конечной станции «синей» ветки «Парнас». Последний раз его телефон включался неподалеку от деревни Хиттолово во Всеволожском районе Ленобласти.

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