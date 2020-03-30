Соледар, ДНР, , 09:53 — REGNUM За сутки украинские формирования десять раз нарушили режим прекращения огня, выпустив 152 единицы боеприпасов. Об этом сообщили 30 марта в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском направлении ВСУ применили гаубицы калибра 122 мм, выпустив 12 снарядов, а также миномёты калибра 120 мм и 82 мм — девять и 12 мин соответственно.

На донецком направлении украинские силовики выпустили одну мину калибра 120 мм, 28 мин калибра 82 мм, а также применили вооружение БМП, гранатомёты РПГ и СПГ и крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались следующие районы/населённые пункты: Доломитное, Горловка (посёлок шахты имени Гагарина, Железная Балка), Донецк («Вольво-центр», посёлок шахты «Трудовская»), Старомихайловка, Ясное, Луганское, Петровское», — сказано в сообщении.

В результате обстрелов в посёлке Ясное были повреждены два дома, газопровод и теплотрасса. Приостановлена работа местной котельной. Жертвы среди мирных жителей не зафиксированы.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее ВСУ 16 раз нарушили перемирие, выпустив 158 единиц боеприпасов. В результате погибла мирная жительница посёлка Старомихайловка 1931 года рождения.

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