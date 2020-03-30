Уагадугу, , 09:48 — REGNUM В результате взрыва самодельного взрывного устройства на северо-западе Буркина-Фасо погибли трое военнослужащих. Об этом передает информационный портал Le Faso.

По информации журналистов портала, взрыв прогремел после того, как патрульная машина проехала над шахтой в Гомборо в провинции Суру в воскресенье, 29 марта. Два солдата погибли на месте, в то время как третий скончался от полученных травм во время лечения в больнице, сообщают репортеры.

Сотрудники СМИ отмечают, что самодельные взрывные устройства (СВУ) широко используются повстанцами в регионе. С 2018 года от взрывов СВУ погибли более 150 человек, согласно подсчету AFP.

Буркина-Фасо граничит с Мали на северо-западе и Нигером на северо-востоке, и во всех трех странах произошли исламистские мятежи, в результате которых в прошлом году погибли почти 4000 человек.