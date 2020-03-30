Улан-Удэ, , 09:31 — REGNUM В Бурятии благополучно завершились поиски 11-летнего мальчика, который вечером 29 марта ушёл из дома и не вернулся. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Мальчик был объявлен в розыск. Сообщалось, что пропавший был в тапочках и без верхней одежды. К утру 30 марта его нашли родственники. Как оказалось, всё время он прятался под крыльцом частного дома.

«С его слов, он слышал, что его ищут сотрудники полиции и родственники, но не хотел выходить. Сейчас с ним все в порядке», — отметили в МВД.

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