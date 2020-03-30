Барнаул, , 09:29 — REGNUM До того, как вернуться в Барнаул из Доминиканской Республики, жительница Алтайского края, у которой 28 марта был подтверждён коронавирус, могла заразить десятки человек. Как следует из обнародованной в интернете оперативной информации, которую руководство Алтайской краевой клинической больницы направило в адрес регионального министра здравоохранения Дмитрия Попова, 19 марта 39-летняя домохозяйка прибыла рейсом 4518 из Унтакана. А уже вечером следующего дня рейсом SU 1430 N была в Барнауле, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Из пояснений медиков следует, что данные об этой прибывшей из-за рубежа не были переданы ни в управление Роспотребнадзора, ни в региональный минздрав. Хотя именно 20 марта женщина почувствовала симптомы ОРВИ и вызвала скорую помощь, отказавшись при этом от госпитализации.

С 21 марта медицинское наблюдение проводилось дистанционно, как как заболевшая медработников в квартиру не допускала. Положительный результат на коронавирус был получен после 28 марта, когда медики, следуя регламентированным срокам обследования, взяли на обследование биологический материал (мазки из ротоглотки).

Таким образом, в круг контактировавших с туристкой граждан попали десятки человек. К контактным отнесены 26 пассажиров (пять рядов по шесть человек) авиарейса «Москва-Баранул» и неопределённое число граждан, летевших из Доминиканы в Москву. Помимо этого медики включили в число контактных окружение мужа заболевшей. До своей госпитализации в инфекционную больницу мужчина посчитал, что он здоров и режим самоизоляции не соблюдал. На работе контактировал с десятью коллегами. В в стационаре 29 марта у него был получен первый положительный результат на COVID-19. Сегодня, 30 марта, свой вердикт должны вынести в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» (Новосибирск).

Как уже сообщало ИА REGNUM, режим повышенной готовности из-за коронавируса в Алтайском крае ведён 18 марта 2020 года. 29 марта был зарегистрирован первый случай заражения COVID-19. Пациентом, которую госпитализировали в инфекционное отделение городской больницы №5 в Барнауле, оказалась женщина, прибывшая из Доминиканской Республики.

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