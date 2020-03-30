Якутск, , 09:18 — REGNUM В Якутии расследуют уголовное дело об убийстве четырёх человек, в их числе двое малолетних детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК республики.

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29 марта, днём в одном из частных домов Якутска были обнаружены тела четырёх человек с признаками смерти криминального характера.

По версии, озвученной в СК России, предполагаемый убийца задержан — им оказался ранее судимый 1991 года рождения. При задержании 30 марта мужчина выпрыгнул в окно окруженного полицией дома, и ранил ножом оперативника.

Глава СК Александр Бастрыкин взял расследование уголовного дела на контроль и поручил оперативно провести необходимые следственные действия, а также установить причины и условия, которые способствовали совершению особо тяжкого преступления. Также он указал на необходимость изучения всех версий случившегося, в том числе озвученных в СМИ.

В числе обсуждаемых версий, наркоторговец из мести убил семью своего подельника, задержанного ранее полицией и давшего признательные показания. В состоянии наркотического опьянения 30-летний мужчина ворвался в дом вечером, зарезал во дворе собаку.

Двери ему открыла бабушка, которая и стала первой жертвой. Потом он зарезал мать и её двоих сыновей — 5 и 7 лет.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, обвиняемый в убийстве аспирантки историк Олег Соколов попросил суд перевести его из СИЗО под домашний арест, чтобы он смог попрощаться со своими престарелыми родителями, прежде чем ему вынесут приговор.