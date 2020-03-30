Томск, , 09:11 — REGNUM Пожарные спасли четверых человек в Томске, сообщили ИА REGNUM 30 марта в ГУ МЧС по Томской области.

Пожар в одноэтажном бревенчатом жилом доме на улице Яковлева произошёл ночью 29 марта. К моменту приезда огнеборцев горела входная дверь.

Пожарные потушили огонь, вскрыли дверь и проникли в квартиру. В задымленном помещении находились четыре человека. Троих мужчин и 50-летнюю хозяйку эвакуировали. Медпомощь им не потребовалась.

Причина пожара устанавливается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге на балконе жилого дома взорвался газовый баллон.

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