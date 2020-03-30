Екатеринбург, , 09:21 — REGNUM Уроженец Североуральска (Свердловская область) Сергей Цуканов пропал в Екатеринбурге, куда отправился искать работу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе свердловского главка МВД.

28-летний Цуканов перестал выходить на связь с 25 марта 2020 года — через пару дней после своего отъезда из Североуральска. Он был одет в черные куртку, брюки, кепку и сапоги. При себе мужчина имел тёмно-синюю спортивную сумку и документы.

Рост Цуканова составляет 180 см, волосы русые, глаза светлые. Пропавший был худощавого телосложения, у него имелась сутулость.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге пропала 77-летняя пенсионерка Ангелина Еремеева (Нагибина). Она нуждается в медицинской помощи.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге пропала 77-летняя женщина, нуждающаяся в помощи врачей