Саратов, , 09:41 — REGNUM На неожиданную находку наткнулись охотники 28 марта в Перелюбском районе Саратовской области. Как сообщает пресс-служба СКР по Саратовской области, мужчины приехали на охоту и стали разбивать палатку в четырех км от хутора Дерябский. Обходя территорию, они наткнулись на человеческие кости, о чем сразу сообщили в полицию.

По факту обнаружения останков, предположительно женских, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью определения давности и причины смерти человека. Полученные сведения проверят по базе без вести пропавших лиц.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Набережных Челнах на территории мусоросортировочного предприятия была обнаружена человеческая нога, которая была упакована в мешок для отходов.

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