Екатеринбург, , 08:53 — REGNUM В Екатеринбурге не могут найти 77-летнюю пенсионерку Ангелину Еремееву (Нагибину). Об этом сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Бабушку потеряли 29 марта 2020 года. Она худощавого телосложения, её рост — 160 см. У нее седые волосы и черные лаза. На Еремеевой были красный вязаный берет, бежевая куртка, чёрные брюки, чёрные замшевые ботинки и коричневая сумка.

«Женщина нуждается в медицинской помощи», — подчеркивают в отряде.

Как сообщало ИА REGNUM, свердловчан старше 65 лет просят не выходить на улицу и соблюдать режим самоизоляции. Меры связаны с профилактикой распространения новой коронавирусной инфекции.

Читайте ранее в этом сюжете: Свердловский губернатор попросил жителей старше 65 лет оставаться дома