Улан-Удэ, 30 марта 2020, 08:13 — REGNUM В Бурятии количество случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 13 человек. Об этом информирует пресс-служба регионального правительства, ссылаясь на информацию из оперативного штаба.
В регионе проводятся дезинфекционные и противоэпидемические мероприятия, включающие определение границ эпидочагов, а также организацию медицинского наблюдения за инфицированными.
Как сообщало ИА REGNUM, 28 марта количество заражённых коронавирусом в Бурятии составляло восемь человек.
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