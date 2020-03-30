Улан-Удэ, , 08:13 — REGNUM В Бурятии количество случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 13 человек. Об этом информирует пресс-служба регионального правительства, ссылаясь на информацию из оперативного штаба.

«В Республике Бурятия на 30.03.2020 зарегистрировано 13 лабораторно подтвержденных в ФБУН «Вектор» случаев заражения COVID-2019», — содержится в сообщении штаба.

В регионе проводятся дезинфекционные и противоэпидемические мероприятия, включающие определение границ эпидочагов, а также организацию медицинского наблюдения за инфицированными.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 марта количество заражённых коронавирусом в Бурятии составляло восемь человек.

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