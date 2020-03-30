Муслюмовский район, , 09:22 — REGNUM Дорожно-транспортное происшествие в Муслюмовском районе Татарии произошло 29 марта около 5 утра. Жуткую аварию, произошедшую за 500 метров до деревни Катмыш, обсуждают в соцсетях.

Как сообщают местные СМИ, водитель иномарки «Мазда», превысив скорость, не справился с управлением и вылетел с трассы. По словам очевидцев, автомобиль пролетел по воздуху несколько десятков метров и упал в поле. Водитель погиб на месте, двое пассажиров с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

Официальных подробностей аварии пока нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, двое пострадавших в аварии 8 января в Лаишевском районе Татарии от полученных травм скончались после госпитализации. После лобового столкновения автомобилей были госпитализированы водители, а также четверо пассажиров одного автомобиля и женщина, находившаяся в другом автомобиле. В результате уже в больнице позднее скончались 23-летняя девушка и 53-летняя женщина.

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