Новокузнецк, Кемеровская область, , 07:38 — REGNUM В Кузбассе завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 33-летнего жителя Междуреченска, который сбежал из здания суда. Дело было возбуждено по ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти»), ч. 3 ст. 313 УК РФ («Побег из-под ареста или из-под стражи, совершенный лицом, находящимся в предварительном заключении, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья»). Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Напомним, осуждённый 29 января 2020 года сбежал из суда Новокузнецка, перед этим ударив конвоира.

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«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что «нарушений закона в действиях начальника конвойной службы, конвоировавшего подсудимого, не выявлено».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сбежавшего из новокузнецкого суда мужчину задержали через несколько в подъезде одного из многоэтажных жилых домов.

Он признал вину, а свой поступок объяснил тем, что не хотел сидеть в тюрьме.