Южно-Сахалинск, 30 марта 2020, 07:36 — REGNUM Медучреждения Сахалинской области, в связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19, работают в особом режиме. Об этом рассказал глава областного минздрава Владимир Ющук, чей комментарий опубликован на официальном Telegram-канале губернатора области.
Уточняется, что лабораторная служба диагностики области переведена в круглосуточный режим работы.
Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта сахалинцы, помещенные на карантин из-за коронавируса в посёлке Березняки, устроили бунт.
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