Южно-Сахалинск, , 07:36 — REGNUM Медучреждения Сахалинской области, в связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19, работают в особом режиме. Об этом рассказал глава областного минздрава Владимир Ющук, чей комментарий опубликован на официальном Telegram-канале губернатора области.

«Мобилизованные медицинские бригады, которые работали сегодня ночью, продолжают работать сейчас на раннее выявление и нераспространение случаев коронавирусной инфекции», — сказал чиновник.

Уточняется, что лабораторная служба диагностики области переведена в круглосуточный режим работы.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта сахалинцы, помещенные на карантин из-за коронавируса в посёлке Березняки, устроили бунт.

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