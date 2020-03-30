Пенза, , 09:17 — REGNUM В Пензе 27-летний житель анонимно разместил в соцсети публикацию, в которой сообщалось о количестве заразившихся коронавирусом и находящихся под наблюдением граждан, не соответствующие действительности. Полицейским правонарушитель объяснил свой поступок тем, что хотел узнать реальную картину о распространении коронавируса в Пензе. Но удалил информацию, когда понял, что она может ввести читателей в заблуждение и вызвать негативные последствия.

По данным пресс-службы регионального УМВД России, мужчина был задержан за правонарушение по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ «Злоупотребление свободой массовой информации». Данная статья предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере от 30−100 тыс. рублей, для юрлиц — от 200−500 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жительница Нижнекамска 19 марта привлечена к административной ответственности за распространение ею недостоверной информации. 20 марта постановлением Нижнекамского городского суда женщина признана виновной в совершении административного правонарушения и подвергнута административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.

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