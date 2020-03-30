Бангкок, , 07:16 — REGNUM Жительница Алтая, отдыхавшая с 11 марта 2020 года в кондоминиуме Гранд Карибиан на юго-востоке Таиланда, заразилась новой коронавирусной инфекцией. Как сообщает блог «Паттайя от А до Я» в Facebook, 28 марта диагноз подтверждён врачами из госпиталя в Паттайе, где сейчас находится пациентка. Поскольку запланированный вылет в Россию не состоялся, лечение в стационаре приходится оплачивать за свой счёт — 30 тысяч батов в сутки (или 72,5 тысячи рублей).

«Семья из трех человек, контактные и веселые люди общались с десятками русских, заходили в офис, может быть, даже ездили на экскурсии. Так поступали все! Во второй декаде марта почти никто в Паттайе еще не носил маски», — пишут в Facebook.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае из-за мировой эпидемии коронавируса ввели режим повышенной готовности. Накануне, 29 марта, стало известно, что COVID-19 заразилась женщина, прилетевшая 10 дней назад из Доминиканской Республики. Симптомов заболевания у пациентки нет, а сам диагноз подтвердили в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» (Новосибирск).

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