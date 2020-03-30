Биробиджан, , 06:59 — REGNUM Крупная коммунальная авария оставила без водоснабжения целый район города Биробиджана, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

Читайте также: На Урале улица в Невьянске осталась без тепла из-за коммунальной аварии

Свищ на трубопроводе был обнаружен в районе ресторана «Айвенго», в результате чего аварийная бригада на время устранения аварии была вынуждена перекрыть водоснабжение на улицах Пионерская, Постышева, Казакевича. От подачи воды были отключены два детских сада и одна школа.

«К устранению коммунальной аварии приступили специалисты МУП «Водоканал». Данную ситуацию держит на контроле мэр Биробиджана Александр Головатый», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, без тепла в результате коммунальной аварии осталась улица в Невьянске на Урале.