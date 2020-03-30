Сеул, , 06:22 — REGNUM Количество выздоровевших от коронавируск в Южной Корее увеличилось до 5 228 человек. Об этом говорят данные Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при Минздраве страны.

Сообщается, что за прошедший день в Южной Корее обнаружено 78 новых случаев заболевания COVID-19, при этом 195 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.

Зафиксированное количество заболевших в стране возросло до 9661 человек. В результате заболевания погибли 158 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта число заболевших коронавирусной инфекцией на территории Южной Кореи составило 9583 человек.

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