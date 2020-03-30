Москва, 30 марта 2020, 05:58 — REGNUM Министерство обороны РФ осуществило 3756 тестов на заболевание COVID-19 среди военных. Об этом говорят данные бюллетеня газеты «Красная звезда».
Сообщается, что заболевших COVID-19 среди служащих ВС РФ не зафиксировано.
Сообщается, что для военнослужащих развернуто 32 госпиталя открыты специальные отделения суммарной ёмкостью 4800 койко-мест. У военных медиков в наличии имеется 2872 аппарата ИВЛ.
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