Екатеринбург, , 05:42 — REGNUM В Екатеринбурге на балконе 12-этажного жилого дома взорвался газовый баллон. Об этом сообщает свердловское управление МЧС.

ЧП случилось вечером 28 марта в доме 38А на улице Начдива Онуфриева. На балконе на шестом этаже загорелись вещи. Спасатели эвакуировали из дома 55 человек. Пожар потушили.

А затем стала известна причина ЧП. Оказалось, что на балконе был неплотно закрыт газовый баллон объемом 5 литров. Хозяин квартиры курил рядом, и в этот момент произошёл хлопок. Гражданин был осмотрен медиками и отказался от госпитализации.