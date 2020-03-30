Москва, , 05:41 — REGNUM Как правильно пользоваться медицинской маской, дали рекомендации в Роспотребнадзоре. Рекомендации размещены на сайте ведомства.

Прежде всего, необходимо помнить, что «через два-три часа постоянного использования маску надо менять». Многоразовую маску можно использовать повторно, постирав её, затем маску необходимо обработать утюгом с функцией подачи пара, а в конце её следует прогладить горячим утюгом досуха.

При этом в ведомстве подчеркивают, что «маски эффективны только в сочетании с другими методами профилактики (избегание контактов, частое мытье рук, дезинфекция предметов)».

Роспотребнадзор также напомнил, что маски, прежде всего, необходимы для тех, кто уже болен, маску «должны носить люди, оказывающие медицинскую помощь заболевшим и осуществляющие уход за ними». После использования одноразовую маску требуется положить в пластиковый пакет, герметично закрыть его и только после этого выбрасывать.

По последним данным, в стране зафиксировано 1534 человека, заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19.

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